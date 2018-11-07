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Константинополь устроил крупнейший кризис за тысячу лет — сербский иерарх

Общество

Епископ прокомментировал подписание соглашения между президентом Украины Петром Порошенко и патриархом Варфоломеем

Белград, 7 ноября 2018, 08:43 — REGNUM  Действия Константинопольского патриархата на Украине не нашли поддержки ни у одной поместной православной церкви, заявил иерарх Сербской православной церкви, епископ Бачский Ириней 5 ноября, сообщил официальный сайт Сербской православной церкви.

«До сих пор ни одна поместная православная церковь официально не поддержала деятельности Константинополя, и в богословских кругах всех церквей ведётся постоянное… обсуждение кризиса, который стал, безусловно, наибольшим за последнюю тысячу лет», — рассказал епископ.

Ириней отметил, что Константинопольский патриарх Варфоломей открыто ведёт диалог с украинскими политиками и представителями светских властей, среди которых преобладают сторонники раскольников и униатов, игнорируя при этом каноническую Украинскую православную церковь.

По словам сербского священнослужителя, православные священники и богословы недоумевают, как патриарх Варфоломей может перестать признавать церковный статус и решения Русской православной церкви, которые сам Константинопольский патриархат признавал более трёх веков.

Напомним, 3 ноября президент Украины Петр Порошенко, будучи с официальным визитом в Турции, встретился с Константинопольским патриархом Варфоломеем и подписал с ним соглашение о сотрудничестве между Украиной и Константинопольским патриархатом.

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Как позже написал Порошенко в социальной сети Twitter:

«Соглашение, которое мы подписали, завершает процесс, чтобы предоставление томоса состоялось по всем канонам православной церкви».

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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