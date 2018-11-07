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В Сальвадоре пройдут крупные антисейсмические учения

Общество

Мероприятия приурочены к 32-й годовщине смертоносного землетрясения 1986 года

В Сальвадоре пройдут крупные антисейсмические учения
Matt Brennan
Сейсмограф

Сан-Сальвадор, 7 ноября 2018, 09:49 — REGNUM  7 ноября в Сальвадоре состоятся масштабные национальные учения по противодействию последствиям землетрясений средней и высокой интенсивности, сообщает агентство Prensa Latina.

К ним будут привлечены государственные и частные образовательные центры, правительственные учреждения и другие институты. По словам организаторов, эти учения будут способствовать подготовке и повышению информированности населения об уязвимости так называемой «Долины гамаков», где сходятся литосферные плиты Кокос и Карибская, из-за чего эта местность особенно подвержена землетрясениям.

Учения были запланированы на 10 октября — 32-ю годовщину разрушительного землетрясения 1986 года, унесшего жизни полутора тысяч человек, но ливни и наводнения не позволили их провести.

В январе и феврале 2001 года в результате серии подземных толчков погибла тысяча человек, а материальный ущерб, понесенный Сальвадором, составил $1,6 млрд.

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Землетрясения
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