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В Москве 7 ноября ожидается теплая погода без осадков

Общество

В московском регионе воздух прогреется до +5...+7 °С

Москва, 7 ноября 2018, 08:32 — REGNUM  Сегодня, 7 ноября, в столице России ожидается теплая погода без осадков. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра РФ.

В метеослужбе отметили, что в московском регионе воздух прогреется до +5…+7 °С. По сведениям синоптиков, в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Скорость юго-западного ветра составит 2−7 м/c. Атмосферное давление составит 756 мм рт. столба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на короткой рабочей неделе в Москве (с 6 по 10 ноября) и до двадцатых чисел ноября сохранится тёплая погода.

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