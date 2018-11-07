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Жители омской деревни восстали против кладбища, подключилась полиция

Общество

В деревне Луговая жители возмутились начавшимися работами по строительству кладбища на 60 гектаров. По их словам, из-за рельефа местности талая вода по весне пойдет с погоста, отравив скважины и колодцы в деревне, а затем попадёт в местное озеро и реку Иртыш

Омск, 7 ноября 2018, 08:28 — REGNUM  В Омской области жители деревни Луговая Новотроицкого сельского поселения внезапно обнаружили, что на поле рядом с их населённым пунктом началось строительство кладбища на 60 гектаров. Люди возмутились, так как, по их словам, это может обернуться катастрофой.

Жители Луговой объясняют, что кладбище собираются построить выше уровня деревни, а это значит, что грунтовые воды и паводок по весне пойдут вниз — через населённый пункт, поля в озеро и Иртыш. Скважины и колодцы отравит трупный яд, пастбище будет уничтожено.

Об опасениях сельчан сообщил портал «СуперОмск». По его информации, строительство затеял предприниматель, который отказался показывать документы и даже называть свою фамилию.

Этот же портал проинформировал, что после публикаций в СМИ в деревню нагрянула полиция. Участковый якобы взял объяснения с жителей деревни, пояснив, что идет проверка на предмет возможного наличия экстремизма в их высказываниях.

Однако, как сообщили ИА REGNUM сегодня, 6 ноября, в УМВД по Омской области, «проверки граждан по поводу экстремизма не было и нет».

«Более того, у нас зарегистрировано заявление местных жителей и проверяется правомерность организации работ по расположению кладбища вблизи населённого пункта», — сказали в полиции.

Тем временем глава Новотроицкого сельского поселения Александр Коробов заявил местным массмедиа, что пока кладбища около деревни точно не будет. А кто именно начал строительство, до сих пор так и не установлено. Администрация утверждает, что разрешений на какие-либо виды работ не выдавала.

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Ритуальные услуги и содержание кладбищ
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