Никогда не пользовались смартфоном более 30% жителей России

Москва, , 08:22 — REGNUM Большинство жителей России имеют стационарные компьютеры (35%), ноутбуки (44%), планшеты (31%), смартфоны (64%). Молодежь до 30 лет вдвое чаще пользуется ноутбуками, нежели стационарными компьютерами. Почти в всех молодых людей есть смартфоны (94%). Не имеют этих гаджетов 20% населения. Такие данные представил Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Около трети опрошенных (29%) заявили, что очень хорошо владеют смартфоном и компьютером (19%) и используют почти все его возможности этих гаджетов. Примечательно, что 31% респондентов никогда не пользовались смартфонами, а 21% граждан никогда не пользовались компьютером.

У 52% опрошенных не возникает никаких проблем и сложностей при пользовании смартфоном. Каждый второй помогает знакомым в использовании этих устройств, чаще — людям старше себя. Мужчины (35%) чуть лучше разбираются в технике, чем женщины 23%), — они реже обращаются за помощью и чаще помогают сами.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше. Проведен 23 и 30 сентября 2018 года. В каждом опросе приняли участие 1500 респондентов из 104 населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Читайте также: Без смартфона и компьютера легко могут обойтись около 40% граждан РФ

Как сообщало ИА REGNUM, смартфоны американской компании Apple являются наиболее популярными среди граждан России в сегменте подержанных гаджетов.

На эту тему: Названы самые популярные у жителей России подержанные смартфоны