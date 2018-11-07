В Вене инсталляцией почтили память о жертвах еврейского погрома

Вена, , 08:11 — REGNUM К 80-й годовщине Хрустальной ночи в Вене организована световая инсталляция в память о жертвах нацизма, пишет газета Kurier 7 ноября.

6 ноября в 19:38 на фасаде высотного офисного здания UNIQA Tower зажглись имена погибших от рук нацистов. Инсталляция продлится по 9 ноября и будет зажигаться с наступлением высоты.

Каждая буква занимает четыре этажа в высоту. За 12 минут показаны имена 68 жертв погрома — австрийских евреев.

Проект получил название Namensturm, в котором можно расслышать двоякое значение: это и «башня имени», и «штурм, натиск именами». В его организации приняли участие холдинг Raiffeisen, страховая компания Uniqa и Архив документов австрийского сопротивления. Также на специальном веб-сайте и через приложение все желающие могут ознакомиться с подробностями нацистских преступлений и с биографиями жертв.

Напомним, в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года по всей Германии, в Австрии и Судетах прошли еврейские погромы. Это событие вошло в историю как Хрустальная ночь, или Ночь разбитых витрин.