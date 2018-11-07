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Главой крупной китайской корпорации занялась Верховная народная прокуратура

Общество

Ранее он был снят со всех должностей и лишен членства в Компартии Китая

Главой крупной китайской корпорации занялась Верховная народная прокуратура
Иван Шилов © ИА REGNUM
Полиция Китая

Пекин, 7 ноября 2018, 07:36 — REGNUM  В Китае арестован бывший председатель совета директоров компании China Huarong Asset Management Co., Ltd., сообщили в Верховной народной прокуратуре Китая, передает 7 ноября агентство Синьхуа.

Вторая ветвь Тяньцзиньской народной прокуратуры занялась делом Лай Сяоминя после того, как Национальная надзорная комиссия (NSC) провела свое расследование и передала материалы прокуратуре, говорится в заявлении Верховной народной прокуратуры КНР.

Отметим, что еще в октябре текущего года Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины совместно Национальной надзорной комиссией сообщили об исключении Лая из партии, а также снятии со всех должностей за множественные нарушения закона и дисциплины.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае под суд за коррупцию пойдет глава крупной компании

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