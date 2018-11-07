На юго-западе Китая эвакуированы 10 тыс. человек из-за угрозы наводнения

Чэнду, Китай, , 07:29 — REGNUM Почти 10 тыс. человек были эвакуированы в безопасное место после того, как оползень заблокировал реку Цзиньша в провинции Сычуань на юго-западе Китая, образовав запруду с опасным для населения уровнем воды, сообщает 6 ноября агентство Синьхуа.

По информации правительства Гардзе-Тибетского автономного округа провинции Сычуань, на 15:00 по местному времени 6 ноября в общей сложности 9964 человека, включая местных жителей и приезжих рабочих, были эвакуированы из прибрежных районов.

Причиной тому стал сход очередного оползня в пограничном районе между провинцией Сычуань и Тибетом, который привел к образованию запруды, где стремительно начал расти уровень воды. Районы реки Цзиньша, расположенные в нижнем течении, были отрезаны грунтовой дамбой от районов, расположенных в верхнем. Так, начиная с 3 ноября уровень воды вырос до 33,88 метра. Полиция и добровольцы обеспечивали эвакуацию жителей.

Напомним, что 12 октября крупная запруда образовалась после схода оползня на одном из участков реки Цзиньша на границе между Тибетом и провинцией Сычуань. Были также эвакуированы порядка десятка тысяч жителей. Однако, спустя несколько дней она была прорвана и опасность миновала. Теперь же очередная запруда угрожает безопасности местных жителей.

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