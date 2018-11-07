ФСИН выяснила, когда осужденный Цеповяз пробовал деликатесы

Благовещенск, , 07:22 — REGNUM Фотографии, на которых изображен член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз с икрой и крабами, была снята в 2015 году. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.

В сообщении говорится, что размещенные в сети интернет снимки свидетельствуют о фактах нарушений правил внутреннего распорядка исправительного учреждения.

Материалы, собранные по итогам служебной проверки, были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, приговоренный к тюремному заключению Вячеслав Цеповяз входил в состав банды, которая в течение многих лет действовала в станице Кущёвская Краснодарского края. В 2013 году члены организованной преступной группировки были приговорены к различным срокам тюремного заключения.

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