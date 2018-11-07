В Якутии ждут начала масштабной реконструкции северных аэропортов

Якутск, , 07:21 — REGNUM Аэропорты «Якутии» в Верхневилюйске, Жиганске, Олёкминске и Нерюнгри будут модернизированы. Их реконструкция начнётся в 2019 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

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Ремонт аэропортов будет проходить в рамках программы «Развитие транспортной системы России». По словам генерального директора ФКП «Аэропорты Севера» Вадима Волкова, основной объём работ придётся на аэропорты, где запланирована реконструкция взлётно-посадочной полосы. Известно, что точно такие работы будут проводиться в Олёкминске с целью решения ежегодно возникающей проблемы намокания ВПП.

«В аэропорту «Олекминск» — запланирована полная замена грунтового покрытия на искусственное, которая ограничит движение ВС на период работ на лётном поле», — пояснил Вадим Волков.

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С 2019 года начинаются проектно-взыскательные работы по реконструкции аэропортов «Маган», «Усть-Нера» и «Полярный». На сегодняшний день в реконструкцию в рамках реализации программы «Развитие транспортной системы России» включены 13 аэропортов ФКП «Аэропортов Севера», проектно-сметная документация имеется по всем аэропортам предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, из выделенных ранее на развитие дальневосточных аэропортов 106 млрд рублей потерялось более половины, а именно — свыше 64 млрд. Деньги «просто пропали в силу того, что были плохо подготовлены проекты, несвоевременно пройдена госэкспертиза», — объяснял полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

От частого размытия ВПП в Якутии страдают жители посёлков Зырянка, Олёкминск и Белая гора. Во время паводка или обильных дождей воздушные ворота этих населённых пунктов вынуждены просто прекращать свою работу.