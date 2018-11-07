В Перми памятник отреставрировали только после суда

Пермь, , 07:16 — REGNUM В Перми объект культурного наследия регионального значения пребывал в плачевном состоянии, пока прокуратура не обратила внимание чиновников на это безобразие. Надзорное ведомство через суд потребовало провести реставрацию Обелиска погибшим рабочим и служащим порта в годы Гражданской войны, что расположен возле Речного вокзала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, памятник уже частично разрушался. Деформации подверглись стела и фундамент, с объекта культурного наследия отслаивалась штукатурка.

Суд обязал Городской центр охраны памятников Перми привести памятник в порядок. Сейчас судебное решение исполнено.

Добавим, Обелиск погибшим рабочим и служащим порта в годы Гражданской войны открыт в 1967 году у порта Левшино возле Речного вокзала. Четырёхгранный металлический обелиск стоит на кубическом фундаменте. На западной грани постамента установлена мемориальная доска из природного камня с гравированным текстом: «Вечная память товарищам, павшим за советскую власть!» В июле 1918 года при подавлении эссеровского восстания в селе Краснослудка убит коммунист-грузчик пристани Левшино Наймушин П.Т. В декабре 1918 года на подступах к Лядам погиб Нуамур Я.Р., командир пулеметной команды Путиловского Стального кавалерийского полка. Карательным отрядом колчаковцев замучены и расстреляны: Зедев Ф.Е., Касаткин С.Д., Михеев Г.И., Михеев А.И., Третьяков А.И., Шабалин П.Т., Меньшиков К.Н., Суманеев Н.Г. и Плюснина А.Н. На подступах к Левшино убиты 9 славных сынов Урала, пулеметчиков прославленного полка Красных орлов. В устье реки Чусовой были окружены и расстреляны колчаковцами отказавшиеся сдаться в плен 300 командиров и красноармейцев Камской бригады 3−1 «Красной армии».