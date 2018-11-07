Власти КНР переселят сотни тысяч бедных крестьян в Синьцзяне до конца года

Урумчи, Китай, , 06:35 — REGNUM Порядка 160 тыс. фермеров и скотоводов в бедных районах Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая будут переселены в целях обеспечения лучшего качества жизни в городские и туристические района к 2019 году, сообщает 6 ноября агентство Синьхуа.

Тяжелые экологические и частные геологические ненастья серьезно сдерживают развитие местной экономики. Переселение призвано стать важнейшей мерой в борьбе Синьцзяна против бедности, отмечают местные власти.

Порядка 4543 человека из 1,2 тыс. домохозяйств Кызылсу-Киргизского автономного округа Китая были переселены в соседний Кашгарский округ, находящийся в 90 км летом 2018 года. Специальные фонды по переселению помогают обеспечивать переселенцев рабочими местами, профессией, а также обеспечивать жильем.

Напомним, что борьба с бедностью в Китае носит всеобщий характер. Одним из способов такой борьбы является реновация жилья. Так, с января по сентябрь 2018 года было потрачено более 1,37 трлн юаней на реновацию трущоб, что соответствует почти $200 млрд.

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