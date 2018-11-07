Кургинян: уничтожение России — есть уничтожение души мира

Москва, , 06:23 — REGNUM Русские стремятся к преображению себя и мира, к «живой жизни» и недопущению прихода абсолютного зла, являясь тем самым душой мира, заявил лидер движения «Суть времени» Сергрей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам политолога, в позитивном смысле русское государство существует для преображения человека, для его восхождения, «новой земли и нового неба» и «живой жизни».

«Почему русские писатели и люди вообще так к этой духовной смерти относились специфически? Потому что они все время хотели живой жизни. И это чувство живой жизни у них намного сильнее чем на Западе, поверьте, там к духовной смерти относятся проще. Здесь эта живая жизнь, обожение, преображение — это есть высшая цель позитивная», — заявил политолог. Он также добавил, что есть и вторая цель — недопущение абсолютного зла «Россия была, есть и будет катехном, то есть удерживателем вторжения абсолютного зла».

При этом, по словам эксперта, русские живут «умным чувством», в то время, как, например, евреи — «страстной мыслью». При этом, единство страсти и рацио, как раз и является русским способом существования. При чем такой, совершенно определенный тип языка и мозга непонятен очень многим в мире. В то же самое время, между «судом и милостью» русские в больше степени стремятся к милости.

«Конечно, русские уклоняются в сторону милости также, как протестантизм уклоняется в сторону суда. О окончательное свойство суда — это уничтожение человечества, и мы это тоже знаем… Россия — это душа мира… и огромные посягновения на Россию и ее огромные страдания связаны с тем, что она такова, она не может быть другой, и уничтожение ее есть уничтожение души мира. Все это не есть строго рациональные вещи», — закончил мысль политолог, получив одобрение со стороны целого ряда присутствующих в зале экспертов.

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