«Якутия» передала другим авиакомпаниям 4 своих международных рейса

Якутск, , 05:30 — REGNUM Авиакомпании «Якутия» удалось договориться с авиаперевозчиками «ИрАэро», «Аврора», «Уральские авиалинии» и «S7 Airlines» о том, что они выполнят за неё четыре перелёта за границу. Пассажиров ещё двух рейсов пока ещё никто не согласился везти, и им предлагается получить обратно заплаченные за билеты средства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АК «Якутия».

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Не нашлись пока желающие увезти пассажиров республиканской авиакомпании из Якутска в Харбин и только один из двух рейсов будет совершён в Сеул. Два перелёта отменены, купившим билеты людям вернут деньги. Выполнены будут вылеты по маршрутам Иркутск — Ташкент — Иркутск, Южно-Сахалинск — Нарита — Южно-Сахалинск и Краснодар — Прага — Краснодар.

При этом в авиакомпании подчеркнули, что переговоры с другими авиаперевозчиками о выполнении международных рейсов, совершение которых «Якутии» запретили, продолжаются. Авиакомпания заявляет о том, что прилагает все усилия для выполнения обязательств перед пассажирами.

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Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация запретила авиакомпании «Якутия» выполнять международные рейсы после того, как принадлежащий авиакомпании самолёт съехал с взлётно-посадочной полосы в аэропорту Якутска. Это стало поводом для проведения проверки авиаперевозчика, в результате которой выяснилось, что «Якутия» нарушала максимальную продолжительность полётных смен экипажей, не выполняла техобслуживание воздушных судов в установленные сроки, не выполняла сроки замены деталей самолётов с ограниченным ресурсом, фальсифицировала производственно-техническую документацию. До устранения этих замечаний авиакомпании запретили совершать перелёты за границу.

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