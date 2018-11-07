Кургинян: Россия — это смысловой авангард человечества на стыке эпох

Москва, , 05:23 — REGNUM Россия является смысловым авангардом мира, задачей которого является поиск новых путей для человечества в эпоху, когда мир находится в транзите на стыке двух эпох, заявил лидер движения «Суть времени» Сергрей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

"Россия существует для того, чтобы находить постоянно новый путь для человечества в пределах этих потемок, в которые человечество сейчас вступает в той степени, в какой не вступало в эпоху палеолита и неолита, и перехода от неандертальца к кроманьонцам. Человечество вступает в некий страшный транзит. Мы все существуем в этом транзите, и вся эта успокоенность, что все потребляют, и слава богу… Это форма безумства, которое кончается…», — заявил политолог.

При этом, нельзя назвать это лабораторией или чем-то в таком духе, считает эксперт, это в большей степени историческое предназначение.

«Мы торим лыжню. Мы этот авангард смысловой. И если хотите знать, до сих пор, что бы не происходило, как бы русские не говорили о себе, что они стали обычными, что они потребляют и все прочее, весь мир смотрит на них именно так. Это очень легко определить», — закончил мысль эксперт.

Напомним, что согласно концепции политолога, Россия является частью западной христианской цивилизации, но альтернативной частью основному, католическому западу, если смотреть с цивилизационной точки зрения. Будучи православной в ядре культуры, Россия, не входила в основной запад.

Основной же запад в течение нескольких столетий был авангардом развитие с его проектом Модерн и капитализмом, который серьезно продвинул вперед производственные силы и культуру человечества.

Теперь же «поезд модерна» исчерпал свой потенциал, и только Россия имеет опыт построения альтернативного исторического проекта — коммунизма, который в новой модификации и должен будет стать новым локомотивом прогресса и гуманизма, в противном случае нас ожидают тёмные века антигуманизма.

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