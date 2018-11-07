В Лондоне жена экс-главы госбанка Азербайджана спустила £16 млн на шоппинг

Лондон, , 05:21 — REGNUM Подозрительно большие траты стали поводом для задержания Замиры Гаджиевой — жены бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, передает ВВС.

Гаджиеву задержали после того, как она потратила большие суммы: £16 млн — на шоппинг в супермаркете и £22 млн — на покупку недвижимости.

Напомним, Гаджиев осужден за мошенничество. Председателем Международного банка Азербайджана он был с 2001 по 2015 год — в марте подал в отставку, ссылаясь на проблемы со здоровьем.

5 декабря этого же года азербайджанский суд вынес решение о задержании Гаджиева по обвинению в мошенничестве и незаконном присвоении государственных средств. 14 октября 2016 года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 15 годам лишения свободы.