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Кургинян: русские — не нация, они — ядро суперэтноса, симфонии народов

Общество

Это уникальная форма существования, которая называется симфония

Москва, 7 ноября 2018, 05:07 — REGNUM  Русский народ не захотел становиться нацией, в которой все народы и народности переплавляются в однородный сплав, они захотели сохранить симфонию народов вокруг единого центра — русского народа, заявил политолог Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

"Русские — не нация, они не захотели ею быть, они — суперэтнос, объединяющий другие этносы. Это уникальная форма существования, которая называется симфония и так далее… Ядром всего этого является русский народ, а вокруг него вращается другое. Все это объединяет симфония», — заявил политолог.

По его словам, есть огромная разница между народом, нацией, этносом и суперэтносом. Все эти формы организации социума каждый имеют свое особое предназначение и происхождение, которые хорошо известны.

Так, нация, как единение людей по признаку принадлежности к общему государству, истории и системе ценностей в светской форме возникла тогда, когда религиозные формы организации и идеологические перестали работать.

При этом, русские в таком формате существовать не захотели и сохранили до сих пор свой «симфонизм», который всячески стремятся скрыть от себя и от других. В рамках «симфонии», утверждает эксперт, обязательно должна иметь места единая цель, иначе эта система начинает разрушаться.

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