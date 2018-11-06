Вторник, 6 Ноября 2018 года
23:45:38 МСК

ФСИН провела проверку условий пребывания члена «банды Цапков» в тюрьме

Общество

В СМИ появились фотографии, на которых Вячеслав Цаповяз питается в тюрьме шашлыком, крабами и красной икрой

Благовещенск, 6 ноября 2018, 23:06 — REGNUM  Федеральная служба исполнения наказания провела проверку после публикации в СМИ фотографий осужденного по делу банды Цапков Вячеслава Цаповяза, на которых он запечатлен в колонии, поедающим крабов, красную икру и шашлык. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба управления ФСИН по Амурской области.

По итогам проверки было установлено, что размещенные в газете «Комсомольская правда» фотографии, которые свидетельствуют о фактах грубого нарушения распорядка исправительного учреждения, были сняты в 2015 году.

Материалы этой проверки были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Также ФСИН решила организовать дополнительную проверку по тем информационным материалам, что были опубликованы в СМИ касательно отбывания Цеповязом наказания в колонии.

Напомним, что в СМИ также появилась информация о том, что бывшая супруга Цеповяза тратит на содержание бывшего мужа в колонии по 3 млн рублей в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, организованная преступная группировка «Цапковские» действовала в станице Кущевская и других районах Краснодарского края с 90-х годов XX века и до 2010 года, когда власти наконец начали расследовать её деятельность после жестокого убийства 12 человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в местах лишения свободы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить