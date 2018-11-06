В Госдуме с нетерпением ждут запрета букв и слов

Москва, , 20:54 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) считает новые требования регистрации в мессенджерах бессмысленными.

«Правительство приняло очередное бессмысленное постановление, усложняющее жизнь мобильным операторам и законопослушным гражданам. Теперь операторы должны проверять, а на тот ли номер зарегистрирован мессенджер, которым пользуется гражданин? А если не на тот — безжалостно блокировать. О существовании мессенджеров, не привязанных к номерам телефонов, им, видимо, неизвестно — а это «Инстаграм», «Фейсбук» и многие другие популярные сервисы», — написал депутат в LiveJournal.

Аргумент о том, что такая мера позволит бороться с терроризмом, по мнению парламентария, не срабатывает — «ничто не мешает потенциальным террористам общаться в игровых чатах, а также использовать множество других способов для конфиденциального обмена информацией в интернете».

"С нетерпением ждем, когда правительство предложит запретить буквы и слова. Ими же пользуются все террористы, которые о чем-то договариваются», — написал Лебедев.

Вместо того, чтобы выпускать заведомо бессмысленные и неисполнимые решения, правительству следовало бы обратить внимание на реально существующую проблему: регулярные утечки информации из баз данных, считает вице-спикер Госдумы. Так, он обратил внимание на то, что в сети оказались данные клиентов «Акадо», среди которых жители элитной Рублевки. Роскомнадзор проведет проверку, но сделанного не вернешь, указал депутат.

Вместо бессмысленной борьбы с мессенджерами Роскомнадзор должен тратить свои интеллектуальные ресурсы не на «проверки», а на предотвращение подобных массовых утечек, уверен парламентарий.

«Я не знаю, чьи личные данные должны утечь в интернет, чтобы Роскомнадзору, наконец, приказали заниматься делом, а не бессмысленными запретами, исполнить которые он не в состоянии», — заключил Лебедев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров с помощью номера телефона. Сервисами смогут пользоваться лишь те, на кого оформлен номер.

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