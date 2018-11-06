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Итоги проверки челябинского детсада: была ли плесень в супе?

Общество

О грядущей проверке учреждение оповестили заблаговременно

Итоги проверки челябинского детсада: была ли плесень в супе?
Иллюстрация: Pixabay.com
Кухня

Челябинск, 6 ноября 2018, 20:30 — REGNUM  В Челябинске подведены итоги проверки детского сада №472. Информация о плесени в супе не подтвердилась, сообщили журналистам представители Роспотребнадзора.

В учреждении действует двухнедельное меню, таким образом, каждый день суп готовится разный. По мнению санврачей, это говорит о том, что плесень в супе просто не успела бы возникнуть, ведь суп съели в тот же день.

Впрочем, некоторые нарушения всё же были найдены. Теперь учреждению предстоит их исправлять.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, информация о якобы имевшей место плесени в супе попала в СМИ от одной из бывших сотрудниц детсада. Представители руководства учреждения в свою очередь заявили о проблеме с эмоциональным состоянием некоторых сотрудников.

Читайте ранее в этом сюжете: Была ли плесень в супе? — на Урале проверяют скандальный детский сад

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