Стали известны подробности дела о госизмене по продаже данных о Су-57

Москва, , 19:44 — REGNUM Стали известны подробности дела о государственной измене работника хабаровского оборонного предприятия Романа Дмитриева. Об этом сегодня, 6 ноября, рассказала журналистам пресс-секретарь юридического бюро «Команда 29» Екатерина Аренина.

Дело касалось секретных сведений о российских самолетах Су-35 и Су-57, которые через Дмитриева получала израильская разведка Моссад.

Напомним, примерно год назад стало известно, что сотрудник одного из оборонных предприятий осужден на 4,5 года колонии строгого режима за похищение информационных материалов, составляющих государственную тайну, и передачу их иностранному гражданину.

По словам Арениной этим сотрудником был Роман Дмитриев. Он работал на авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина в Комсосмольске-на-Амуре (КнААЗ). Дело Дмитриева рассматривали в особом порядке без исследования доказательств, так как было заключено досудебное соглашение.

Аренина рассказала, что на завод КнААЗ Дмитриев устроился в 2013 году. Сперва он работал слесарем, после повышения квалификации он стал техником в цехе по изготовлению трубопровода. Дмитриев имел третью, самую низкую форму допуска к государственной тайне.

Оказалось, что Дмитриев писал сообщениях на портале airforce.ru и оставил там как минимум 230 комментариев, посвященных самолетам, выпущенным на КнААЗ. В трех из этих комментариев содержалась государственная тайна. Эти комментарии до сих пор доступны в сети, и касаются они в том числе экспорта Су-57 в Китайскую Народную Республику в 2016—2020 годах.

Кроме того, Дмитриев передал секретную информацию проживающему в Израиле 68-летнему бывшему российскому летчику Михаилу Цайгеру, так как посчитал, что он агент Моссада. Дмитриев хотел получить вознаграждение за передачу этих сведений. Следствие затем выяснило, что Моссад действительно использует адрес Цайгера.

«Осознав, что Моссад платить не собирается, Дмитриев разместил секретные сведения на форуме, надеясь найти новых покупателей из иностранной разведки», — рассказала Аренина.