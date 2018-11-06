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В Италии ужесточают условия получения гражданства

Общество

Сроки вырастут вдвое, появятся новые условия

Рим, 6 ноября 2018, 18:35 — REGNUM  По новым правилам процедура получения итальянского гражданства будет занимать до 48 месяцев, а не 24 месяца, как сейчас, сообщает Il Giornale во вторник, 6 ноября.

Такие правила содержит декрет о безопасности и миграции, который уже утверждён правительством Италии и в ближайшее время должен быть рассмотрен парламентом. Речь идет о сроках для тех, кто получает гражданство в связи с «натурализацией» или женитьбой.

Кроме того, как сообщалось ранее, претенденты на получение гражданства должны будут сдавать расширенный экзамен и продемонстрировать, что они интегрированы в итальянское общество. Экзаменующий должен будет продемонстрировать хорошее знание итальянского языка (в итальянской классификации — на уровне B1), а также знание основ культуры, истории, национальных традиций.

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Политическая жизнь Италии
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