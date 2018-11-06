С начала 2018 года в Средиземном море погибли 2000 мигрантов

Рим, , 18:23 — REGNUM После обнаружения 17 тел погибших у берегов Испании число мигрантов, погибших в Средиземном море в 2018 году, превысило 2000 человек, сообщает во вторник, 6 ноября, информагентство Ansa со ссылкой на заявление комиссариата ООН по вопросам беженцев.

С начала года европейских берегов достигли около 100 тысяч мигрантов, что значительно меньше, чем в последние годы — цифры вернулись к показателям 2014 года и ранее. В значительной степени снижение потока нелегальной миграции было вызвано запретом правительства Италии на вход в порты страны кораблей, перевозящих мигрантов.

Вместе с тем растет доля погибших мигрантов из числа тех, кто попытался достичь берегов Европы морем, значительно выросла, отметили также в ООН.

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