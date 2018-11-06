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Власти Крыма обещают за три дня полностью очистить Симферополь от мусора

Общество

30 тысяч кубометров твёрдых бытовых отходов уже вывезли на полигон

Власти Крыма обещают за три дня полностью очистить Симферополь от мусора
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Свалки

Симферополь, 6 ноября 2018, 17:46 — REGNUM  Улицы Симферополя будут полностью очищены от мусора, а контейнерные площадки приведены в порядок за три-четыре дня. Об этом 6 ноября заявил вице-премьер Республики Крым Юрий Гоцанюк.

«В минувшие выходные сотрудниками МУП «Экоград» было вывезено порядка 150 навалов, которые образовались вокруг контейнерных площадок, и такое же количество будет ликвидировано в ближайшее время. Также ежедневно проводится уборка территории от листвы и веток дворниками МБУ «Город», — отметил чиновник.

В целом, по его словам, из города уже вывезли более 30 тысяч тонн мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Крыма дополнительно обещали выделить 8 миллионов рублей на вывоз твёрдых коммунальных отходов из Симферополя.

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Коммунальные проблемы Крыма
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