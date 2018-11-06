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В Тернопольской области призвали охранять Почаевскую лавру

Общество

Вот только от кого – непонятно

В Тернопольской области призвали охранять Почаевскую лавру
Борис Мавлютов
Троицкий собор Свято-Успенской Почаевской лавры

Тернополь, Украина, 6 ноября 2018, 18:11 — REGNUM  Тернопольский областной совет призвал МВД Украины установить круглосуточную охрану Свято-Успенской Почаевской лавры, сообщает 6 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, облсовет выступил с просьбой к МВД Украины защитить лавру от кровопролития и силового захвата. Вместе с тем обращение облсовета насквозь двусмысленно: депутаты утверждают, что наместник лавры митрополит Владимир разместил «недостоверную информацию» о планах экстремистов силой захватить лавру и лишь «добавил беспокойства» прихожанам. Также депутаты облсовета отметили, что некие «заинтересованные структуры» якобы «искусственно нагнетают» ситуацию и спекулируют вокруг «юридической принадлежности» лавры.

Напомним, в свете приближающегося «объединительного собора» на Украине велика вероятность начала религиозного противостояния и захвата радикалами храмов и церквей канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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