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Рособрнадзор лишил лицензии Московский институт психологии

Общество

Также ведомство запретило приём в целый ряд филиалов Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права

Москва, 6 ноября 2018, 17:37 — REGNUM  Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) прекратила действие лицензии Московского института психологии. Об этом сообщает 6 ноября пресс-служба ведомства.

«На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии ОАНО ВО «Московский институт психологии», — говорится в сообщении.

Кроме этого, Рособрнадзор в связи с запретил приём в филиалы Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права в Краснодаре, Калининграде, Новосибирске, Наро-Фоминске (Московская область), Гатчине и Бокситогорске (Ленинградская область), а также в Ереване (Армения).

В Невинномысском государственном гуманитарно-техническом институте лишены государственной аккредитации специальности «Юриспруденция» (бакалавриат), «Экономика и управление» (специалитет) и «Социология и социальная работа» (магистратура).

Отмечается, что данные меры применена к вузам «по результатам проведённых проверок».

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Лишение вузов лицензий и аккредитаций
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