Средний Урал может получить «пожарный коллапс»

Екатеринбург, , 17:34 — REGNUM Свердловская область, которую на прошлой неделе вместе с остальным Уралом ругали за экологическую ситуацию, может столкнуться с настоящим «пожарным коллапсом». Такой вывод можно сделать из слов директора департамента лесного хозяйства области Олега Сандакова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сандаков выступал на заседании комитета Законодательного собрания области по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды и был предельно встревожен. «По нашим подсчетам, на будущий год по авиабазе (Государственное бюджетное учреждение Свердловской области — ИА REGNUM ) мы сможем выделить только половину объема санитарных и проходных рубок», — заявил чиновник.

Директор опасается, что в регионе может повториться ситуация 2010 года, когда в области было 2000 лесных пожаров (для сравнения — в 2017 году их было 400, в 2018 — 475), и авиабаза не справится с объёмом работ по пожаротушению.

Далее глава департамента обрушился с критикой на министерство финансов Свердловской области: «Мы финансируемся хуже Курганской области… Тюменская область — в два раза там финансирование выше, хотя лесов у них в три раза меньше, чем у нас!».

Еще одна опасность — необходимость перехода на самолёты Ан-2, который пытаются предложить авиабазе, сказал Сандаков. На данный момент там используют самолёты Н-12 и вертолёты «Робинсоны» стоимостью 15−20 тысяч рублей за час полета. «Ан-2» же в финансовом выражении «потребляет» 110−120 тысяч за то же время.

Наконец, есть проблема с кадрами. «У меня 1300 лесников, практически все с высшим образованием, заработная плата — 16 700 рублей. Естественно, в лесную отрасль никто не идет!» — заявил директор, после чего добавил: «Когда мы дойдём до определенной точки, мы потеряем эти кадры, и потом их не восстановим».

На исправление ситуации департаменту необходимы 200 млн рублей, уточнил Сандаков. Иначе «градус патрулирования», по его словам, упадёт с 70% до 30% из-за недофинансирования.

Выступление Сандакова поддержал член «аграрного» комитета ЗакСО Илья Гаффнер. Депутат уточнил, что он «разбирался в экономике» авиабазы, и даже на словах повысил сумму необходимой помощи — до 250 млн. «Это не для красного словца, это серьёзная ситуация», — подчеркнул Гаффнер.

Напомним, только 8 октября в Свердловской области отменили все противопожарные режимы. С начала года огонь охватил территорию в 6101 гектар. 83% пожаров было потушено за сутки.