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Волгоградский губернатор предложил бесплатно кормить первоклассников

Общество

Первоклассников могут обеспечить бесплатными обедами уже с 1 января 2019 года

Волгоградский губернатор предложил бесплатно кормить первоклассников
Школьная столовая. СССР

Волгоград, 6 ноября 2018, 17:37 — REGNUM  Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил предоставлять всем первоклассникам бесплатные завтраки в школах. Как сообщила 6 ноября пресс-служба региональной администрации, новая мера поддержка может начать действовать уже с 1 января 2019 года.

«Предлагаю с 1 января 2019 года обеспечить всех первоклассников Волгоградской области, вне зависимости от дохода семьи, горячими завтраками за счет областного и местных бюджетов; предусмотреть в бюджете на 2019 год и последующие годы соответствующие финансовые средства», — цитирует пресс-служба губернатора.

Кроме того, глава области поручил увеличить размер компенсации стоимости питания из областного бюджета. О каком именно проценте идет речь, не уточняется. По данным губернатора, сейчас около 40% школьников региона из семей, имеющих право на льготы, обеспечены школьными завтраками с компенсацией из региональной казны.

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Проблемы организации питания в школах и детских садах
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