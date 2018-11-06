Волгоградский губернатор предложил бесплатно кормить первоклассников

Волгоград, , 17:37 — REGNUM Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил предоставлять всем первоклассникам бесплатные завтраки в школах. Как сообщила 6 ноября пресс-служба региональной администрации, новая мера поддержка может начать действовать уже с 1 января 2019 года.

«Предлагаю с 1 января 2019 года обеспечить всех первоклассников Волгоградской области, вне зависимости от дохода семьи, горячими завтраками за счет областного и местных бюджетов; предусмотреть в бюджете на 2019 год и последующие годы соответствующие финансовые средства», — цитирует пресс-служба губернатора.

Кроме того, глава области поручил увеличить размер компенсации стоимости питания из областного бюджета. О каком именно проценте идет речь, не уточняется. По данным губернатора, сейчас около 40% школьников региона из семей, имеющих право на льготы, обеспечены школьными завтраками с компенсацией из региональной казны.

Читайте ранее в этом сюжете: По следам уголовного дела: в Рязани проверят школьные обеды