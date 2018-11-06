Взрывной рост подростковой жестокости: причины и бессилие чиновников

Алексей Банников, , 19:25 — REGNUM

В 2018 году Свердловская область стала одним из лидеров регионов России по количеству освещавшихся в средствах массовой информации инцидентов, связанных с подростковым насилием. При этом сами инциденты поражали своей жестокостью, и по ряду из них возбуждены уголовные дела.

Так, в августе 2018 года в Берёзовском произошло преступление, вызвавшее широкий общественный резонанс. Несколько школьников заманили в гаражный массив 20-летнего инвалида и жестоко расправились над ним, снимая процесс на видео. Запись попала в интернет, и в отношении несовершеннолетних возбудили уголовное дело. Однако под стражу их взяли только после того, как на стихийный народный сход в Берёзовском вышли родители, возмущённые тем, что подозреваемые в жестокой расправе продолжают ходить по улицам города, что, по мнению активистов протеста, является угрозой для других детей.

В сентябре и вовсе произошло несколько резонансных событий. Сначала в сети интернет появилось снятое несовершеннолетними девочками видео, на котором школьники в Нижней Туре жестоко избивают одноклассника. На записи видно, как толпа подростков 13−15 лет пинает ногами лежащего на земле мальчика, после чего подросток не может подняться.

Другое видео выложил 12-летний мальчик на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошёл в посёлке Рефтинский. На записи 16-летний учащийся ПТУ избивает лежащего на земле и кричащего о помощи инвалида. Впоследствии избитому удалось подняться и убежать в ближайший магазин, в котором его защитили продавщицы. По факту расправы проводится проверка.

Ещё одно жуткое преступление произошло в Сосьве. В конце сентября стало известно о том, что там была изнасилована и убита 17-летняя школьница, после чего злоумышленник сжёг её тело на пустыре. Вскоре подозреваемый был задержан, и ему предъявили обвинения. И хотя им оказался 20-летний местный житель, в деле также фигурирует 15-летний подросток.

В Первоуральске в середине сентября 16-летний подросток нанёс смертельный удар 42-летнему мужчине за то, что он сделал замечание шумевшей во дворе компании школьников. Парень ударил мужчину, после чего гражданин упал и ударился головой. И хотя один из подростков вызвал на место происшествия скорую, впоследствии мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.

Тогда же, в сентябре сотрудникам полиции удалось предотвратить массовую драку школьников в Нижнем Тагиле. При этом, по информации местных изданий, на «стрелку» в том числе приехали школьники из Нижней Туры.

Ещё одна драка между школьниками практически сразу после начала учебного сезона произошла в школе №50 города Екатеринбурга.

О том, что за последний год в Свердловской области вырос уровень подростковой преступности, речь шла на заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних в начале ноября.

«О проблемах рассказали представители Первоуральска, Сысерти, Карпинска и Ирбита. На этих территориях зафиксировали большой рост подростковой жестокости. Главными причинами такой тенденции назвали отсутствие занятности подростков и неблагополучие семей», — сообщает АиФ-Урал.

Также на заседании обсудили занятность детей, где отметили низкий уровень предложений для летней подработки подростков.

При этом рост подростковой преступности зафиксирован уже по итогам первого полугодия 2018 года, и об этом говорят официальные лица.

«Нужно констатировать, что ситуация сейчас в Свердловской области складывается непростая: в 2017 году произошло заметное снижение общего количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, при этом в том же году существенно выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений, а вот 1-е полугодие 2018 года продемонстрировало и общий рост числа подростковых преступлений, и рост тяжких. Безусловно, такие тенденции требуют тщательного анализа, выяснения причин», — заявил уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков.

При этом сказать, что в Свердловской области вообще не работают с подрастающим поколением, было бы нечестно. В регионе развивается сеть детских школ искусств, учащихся привлекают к «Российскому движению школьников» (аналог пионерской организации, хотя, на мой взгляд, — всего лишь блеклый суррогат) и принимают в ряды Юнармии, а также создан Фонд поддержки талантливых детей и молодежи, в базу данных которого попали 1670 уральских школьников.

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«Сейчас очень много делается для работы с молодежью, но, к сожалению, эти меры направлены на работу с талантливой молодежью. А ты возьми и поработай с самым обычным ребенком, почему-то в этом направлении прилагается мало усилий», — высказал своё мнение на совещании по проблемам, связанным с подростковой преступностью, доцент кафедры педагогики и психологии Уральского федерального университета Рустам Муслумов.

Однако, судя по скандальному заявлению главы департамента молодёжной политики Свердловской области Ольги Глацких, дальнейший процесс участия государства в работе с талантливой молодёжью также может быть поставлен под вопрос.

«На сегодняшний день получилось так, что у молодёжи, у подрастающего поколения складывается понимание, что государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», — сказала чиновница.

На данный момент чиновница, которая возглавляет департамент с 2016 года, всего лишь отстранена от работы, а по информации секретаря департамента, и вовсе находится в отпуске, сохраняя за собой пост руководителя.

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Таким образом, справедливо будет констатировать тот факт, что, несмотря на наличие соответствующих структур по работе с подрастающим поколением, результаты молодёжной политики в Свердловской области совершенно не радужные. Они требуют иных решений, о чём в том числе заявляют и представители власти.

При этом, с одной стороны, нам говорят, что нужна профилактика подростковой преступности и возвращение воспитательной функции в школы и другие учебные заведения. Нам напоминают о том, что на работу с молодёжью выделяются бюджетные средства, а результаты деятельности регулярно публикуются в бравурных отчётах. А с другой стороны, мы наблюдаем рост агрессии и жестокости в подростковой среде, тогда как некоторые чиновники без тени смущения и на данный момент безнаказанно заявляют, что «государство вообще в принципе ничего не должно», так как «не просило вас рожать» детей.

Более того, представители государственного аппарата и провластные эксперты совершенно игнорируют такой фактор, как нарастающее социально-экономическое неблагополучие населения, тогда как именно этот параметр находится в прямой корреляции с ростом преступности, в том числе и среди несовершеннолетних.

В любом случае, если слова о профилактике подростковой преступности так и останутся словами, то и проблемы, связанные с ростом подростковой преступности, никуда не денутся. И будет неверно считать, что это проблемы только Свердловской области. А следовательно, государству необходимо решить две основные задачи. Во-первых, предложить внятную и действенную программу, направленную на воспитание подрастающего поколения и профилактику преступлений среди несовершеннолетних (вместо проталкиваемой ювенальной юстиции по западному образцу, суть которой запрет на воспитание). Во-вторых, решить кадровый вопрос, то есть наполнить существующие структуры такими людьми, которые не просто не скажут «государство вам ничего не должно», а даже подумать так не осмелятся.

И это стратегическая задача, которая не менее важна, чем борьба с терроризмом на Ближнем Востоке и оснащение армии современными видами вооружений. Ибо брошенная на произвол судьбы молодёжь действительно станет «атомной бомбой», заложенной под государственность нашей державы. А как конкретно «онижедети» могут принимать участие в деструктивных процессах, мы видели совсем недавно на Украине.