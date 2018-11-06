В посольстве Ватикана вновь нашли человеческие кости

Рим, , 17:03 — REGNUM В здании нунциатуры Ватикана в Риме обнаружены новые человеческие кости — на этот раз череп и нижняя челюсть, сообщает Rainews во вторник, 6 ноября.

Следователи провели дополнительные обыски в здании в связи с тем, что после изучения первых находок выяснилось: кости принадлежат двум людям, но один из скелетов обнаружен «неполным».

В ближайшее время следователи и медики попробуют провести анализ ДНК и другие тесты, чтобы подтвердить предположения о поле, возрасте и дате смерти.

Как сообщалось ранее, человеческие кости были обнаружены под полом на полуподвальном этаже здания ватиканской нунциатуры в Риме. Их обнаружили члены ремонтной бригады, которые должны были заменить покрытие.

Итальянские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что по предварительной информации обнаруженные останки принадлежали двум девушкам в возрасте от 12 до 16 лет. Это подтверждает основную версию следствия, согласно которой останки могли принадлежать либо Эмануэлле Орланди, 15-летней дочери сотрудника одной из ватиканских служб, бесследно исчезнувшей летом 1983 года, либо ее ровеснице, столь же бесследно исчезнувшей в том же году Мирелле Грегори.

Впрочем, у следствия возникла и альтернативная версия, согласно которой (если выводы о возрасте ошибочны) обнаруженные кости могли принадлежать исчезнувшей более полувека назад жене охранника этого здания.

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