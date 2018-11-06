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Ректор университета в США пригласил на конференцию порноактрису

Общество

Гонорар, который ректор выплатил порноактрисе, подвергли критике

Ректор университета в США пригласил на конференцию порноактрису
John L
Нина Хартли

Висконсин, США, 6 ноября 2018, 17:48 — REGNUM  Ректор университета штата Висконсин Джо Гау решил провести для студентов конференцию, посвященную теме сексологии, а в качестве спикера пригласил 59-летнюю американскую порноактрису Нину Хартли.

Хартли выступила перед студентами и провела лекцию «Фантазия против реальности: критический взгляд на контент для взрослых». По словам Гау, в топ-3 сайтов почти каждого пользователя интернета входят страницы для взрослых. Студенты обратили внимание на этот феномен и обсудили его с порноактрисой.

По окончании конференции Хартли получила от Гау гонорар в размере $5 тысяч. Как пишет FoxNews, широкий жест ректора подвергся критике. Ректору пришлось объяснить, что деньги на оплату выступления взяли из вспомогательного фонда учебного заведения, а не из бюджета вуза.

Различные события в американских высших учебных заведениях систематически попадают в поле зрения СМИ. Например, в 2016 году американские СМИ сообщали о том, что ректор Калифорнийского университета в Беркли Николас Деркс построил тайный ход на случай бегства во время студенческих протестов, который обошёлся вузу в $9 тысяч. В университете заявили, что сооружение — это «мера безопасности, позволяющая незаметно покинуть административное здание».

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