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«Ласточка» из Петербурга до Рускеалы будет запущена в апреле 2019 года

Общество

Это должно существенно увеличить туристический поток

«Ласточка» из Петербурга до Рускеалы будет запущена в апреле 2019 года
Дарья Драй © ИА REGNUM
Поезд «Ласточка»

Петрозаводск, 6 ноября 2018, 16:51 — REGNUM  Запуск скоростного поезда «Ласточка» из Санкт-Петербурга через Выборг в горный парк «Рускеала» произойдет в апреле 2019 года, на месяц раньше, чем планировалось прежде. Первое время поезд будет ходить по выходным и праздничным дням, но затем количество рейсов могут увеличить.

Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба правительства Карелии по итогам встречи главы республики Артура Парфенчикова и начальника Октябрьской железной дороги Владимира Голоскокова.

Поезд «Ласточка» на 350 мест пойдет по маршруту Санкт-Петербург — Выборг — Сортавала — Маткаселькя (ближайшая станция к парку «Рускеала»). Общее время в пути не превысит шести часов. С запуском этого поезда ожидается существенное увеличение количества туристов в Карелию со стороны Петербурга и Ленобласти, и в обратном направлении — жители Карелии смогут легко добраться до Выборга и Северной столицы.

На станции Маткаселькя уже отремонтировано здание вокзала, обустроена пассажирская платформа. От станции до поселка Рускеала для туристов будет организован трансфер на автобусах, которые предоставит горный парк.

«Появляется удобный и безопасный маршрут — особенно для детского туризма. Сюда смогут приезжать на «Ласточке» школьники из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Есть также интересные наработки по привлечению финских туристов», — заявил Артур Парфенчиков.

Как сообщалось, «Ласточка» в Карелию будет состоять из пяти вагонов, оснащенных кулерами, интернетом и возможностью получения горячего питания.

Горный парк «Рускеала» в Сортавальском районе Карелии ежегодно посещают более 300 тысяч туристов. Основной объект показа — заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер.

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