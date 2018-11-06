Во владимирской школе продлили карантин по пневмонии

Владимир, , 16:38 — REGNUM В школе №36 Владимира во второй раз продлили карантин, введенный из-за вспышки пневмонии. Как говорится в сообщении, размещенном на сайте учебного заведения, школьники не будут ходить на занятия до 9 ноября.

«В этот период будет осуществляться дистанционная форма обучения. 10 ноября — учебный день», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что карантин был введен 17 октября. Сообщалось, что пневмонией заболели 10 детей. Тогда же региональном управлении Роспотребнадзора начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Согласно первым результатам, в школе не соблюдался противоэпидемиологический режим, кроме того, было выявлено переуплотнение учеников. Также из школы не поступила информация о фактах заболевания. Карантин должен был закончиться 26 октября, однако его продлили до 5 ноября, так как количество заболевших увеличилось до 15 человек.

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