Фигурантом уголовного дела о смертельном ДТП стал курский полицейский

Курск, , 16:03 — REGNUM В Курской области возбуждено уголовное дело по факту аварии, в которой погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Авария произошла 1 ноября в Курском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Multivan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ладой», которая после удара столкнулась с автомобилем МАЗ.

В ДТП погибли два человека. Водитель и пассажир «Лады», а также водитель и четверо пассажиров Volkswagen Multivan были госпитализированы. Водители обоих автомобилей были трезвыми.

За рулём выехавшего на «встречку» автомобиля находился сотрудник органов внутренних дел города Курска, который находится в отпуске. Из-за этого уголовное дело передали в Следственные органы. В случае, если вина полицейского подтвердится, его привлекут к ответственности и уволят из органов внутренних дел.