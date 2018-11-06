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Фигурантом уголовного дела о смертельном ДТП стал курский полицейский

Общество

По вине водителя минивэна погибли два человека

Курск, 6 ноября 2018, 16:03 — REGNUM  В Курской области возбуждено уголовное дело по факту аварии, в которой погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Авария произошла 1 ноября в Курском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Multivan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ладой», которая после удара столкнулась с автомобилем МАЗ.

В ДТП погибли два человека. Водитель и пассажир «Лады», а также водитель и четверо пассажиров Volkswagen Multivan были госпитализированы. Водители обоих автомобилей были трезвыми.

За рулём выехавшего на «встречку» автомобиля находился сотрудник органов внутренних дел города Курска, который находится в отпуске. Из-за этого уголовное дело передали в Следственные органы. В случае, если вина полицейского подтвердится, его привлекут к ответственности и уволят из органов внутренних дел.

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Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
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