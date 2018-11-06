В Новосибирске открылся «дедсад» для пенсионеров

Новосибирск, , 15:57 — REGNUM На базе городского дома ветеранов в Новосибирске открылось необычное заведение для пенсионеров — «дедсад», передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Отделение временного пребывания для пожилых и одиноких пока работает как пилотный проект. «Дедсад» работает бесплатно. Туда принимают женщин старше 55 лет и мужчин с 60 лет.

Дневная смена длится с восьми утра и до восьми вечера, но можно записаться и на круглосуточное пребывание.

Пожилых людей кормят не менее четырех раз в день, организуют для них врачебные осмотры, а при необходимости выдают средства гигиены. Пока в «дедсад» записались несколько пенсионерок.

Сейчас новосибирский «дедсад» может принять десять человек. Власти региона говорят, если такие пансионаты для пенсионеров будут пользоваться спросом, то их откроют и в других районах области.

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