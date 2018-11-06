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В 2017 году украинские мигранты потратили в Польше 1,8 млрд евро

Общество

Жители Украины тратили больше граждан Германии

Варшава, 6 ноября 2018, 15:52 — REGNUM  В течение 2017 года граждане Украины потратили в Польше почти 8 млрд злотых или 1,8 млрд евро, сообщило 6 ноября «Польское радио» со ссылкой на данные главного статистического управления страны.

В 2017 году иностранцы потратили в Польше на 6% больше денег, чем годом ранее. За первую половину 2018 года их приехало на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Журналисты отметили, что в среднем граждане Украины тратили во время одного визита 174,6 евро, в то время, как жители Германии — всего 107 евро.

Напомним, в Польше бьют тревогу по поводу кори, которую везут в страну граждане Украины. Польское правительство срочно разрабатывает закон, запрещающий въезд на территорию страны людям, не имеющим прививки от кори.

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Украина и Польша
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