Экс-директор ростовского цирка оспорит своё увольнение в суде

Ростов-на-Дону, , 15:46 — REGNUM Бывший директор ростовского цирка Дмитрий Резниченко намерен обжаловать своё увольнение в суде. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Решение Росгосцирка» о сокращении должности директора ростовского цирка — в суде, в процессе обжалования. Гендиректор «Росгосцирка» [Дмитрий Иванов], похоже, полностью уверовал в свою безнаказанность. Сократили в Ростове должность директора цирка и практически весь коллектив, до этого сократили коллектив Севастопольского цирка, сократили неугодного директора цирка в Рязани, сейчас пытаются реализовать эту схему в Екатеринбурге», — написал Резниченко.

По словам экс-директора ростовского цирка, его исковое заявление рассмотрит Ленинский городской суд Ростова-на-Дону.

ИА REGNUM напоминает, что в конце октября текущего года в ростовском государственном цирке прошла волна сокращений. Об этом уведомил Дмитрий Резниченко, ранее занимавший должность директора.

«Росгосцирк» продолжает жонглировать судьбами людей. Ростовскому цирку нужен капитальный ремонт, а не массовые репрессии», — сообщил Резниченко.

Ситуация вокруг Ростовского цирка накалилась в феврале 2018 года, когда сотрудники ФСБ нагрянули с проверкой информации о хищении 1,75 млн рублей. Дмитрий Резниченко и общественные деятели заявили, что цирку грозит рейдерский захват.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовском цирке – массовые увольнения