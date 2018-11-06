Дни алкогольного единства: инспекторы ловили пьяных водителей в Белгороде

Белгород, , 15:39 — REGNUM В Белгородской области со 2 по 5 ноября сотрудники ГИБДД отстранили от управления автомобилями 55 нетрезвых или отказавшихся от медицинского освидетельствования водителей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Всего за выходные выявлено около двух тысяч нарушений правил дорожного движения. От управления транспортными средствами отстранили 55 водителей, которые находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения или отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Еще пятерых водителей обнаружили за рулём, хотя ранее они были лишены права управления по различным статьям административного кодекса. В отношении девяти человек решается вопрос о возбуждении уголовного делопроизводства за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Также за выходные было составлено 222 административных материала на водителей, которые не предоставили преимущества пешеходам, 250 — на пешеходов, переходивших дорогу в неустановленном месте, 37 — на пешеходов, не использовавших световозвращающие элементы. 126 водителей были привлечены к ответственности за нарушения правил перевозки детей. 320 водителей нарушили допустимые нормы тонировки стёкол, 18 — выехали на встречную полосу.