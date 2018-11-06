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Профессор из Швейцарии посетил Ставрополь с лекциями о развитии турбизнеса

Общество

В ходе занятий он рассказал о приёмах, которые помогают компаниям принимать стратегические решения

Ставрополь, 6 ноября 2018, 15:38 — REGNUM  Курсы повышения квалификации «Старт-ап и развитие бизнеса в туризме на основе современной бизнес-модели CANVAS» для студентов и преподавателей кафедры социально-экономической географии, геоинформатики и туризма Института математики и естественных наук Северо-Кавказского федерального университета провёл директор института туризма Люцернского университета прикладных наук и искусств (Швейцария) профессор Урс Вагензайл. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что Вагензайл является одним из ведущих учёных и специалистов Евросоюза по вопросам продвижения и устойчивого развития туристских дестинаций. В ходе занятий он рассказал о приёмах, которые помогают компаниям принимать стратегические решения, искать сильные и слабые стороны своего бизнеса. Участники курсов разработали бизнес-модели и на последнем занятии защитили свои проекты. Профессор отметил успешные работы студентов по гастрономическому туризму.

«Очень важно, что наши вузы сотрудничают не только на административном уровне, но и на образовательном. У меня со студентами и преподавателями СКФУ есть взаимопонимание, поэтому нас связывают такие долгие отношения», — сообщил Вагензайл.

В последний день своего визита в Ставрополь профессор встретился с руководством Северо-Кавказского федерального университета для обсуждения перспективных планов по развитию сотрудничества.

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Туризм
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