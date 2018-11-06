Вильнюс, , 15:33 — REGNUM Министерство образования Литвы подготовило план по наращиванию преподавания литовского языка в дошкольных учреждениях, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 6 ноября. По предложенному плану, литовский язык дошколята в польских и русских детских садах должны слышать не менее 5 часов в неделю, а такая модель должна распространяться не только на подготовительные группы.

В настоящий момент на литовском с дошколятами воспитатели детских садов для нацменьшинств должны общаться не менее 4 часов в неделю и только в подготовительной группе перед первым классом. Сейчас предлагается ввести 5-часовую модель и для всех групп. Относится ли это и к яслям — не уточняется.

Напомним, в Литве самая либеральная модель образования для нацменьшинств в Прибалтике. Существуют полноценные школы, в которых 70% предметов преподаются на родном — польском или русском — языках. Однако перевести всё образование на литовский язык не позволяет не благодушие чиновников, которые неоднократно предпринимали такие попытки, а вероятность серьёзно испортить отношения с Польшей, которую в Литве традиционно называют главным стратегическим союзником среди соседей. В Литве проживает около 7−6% поляков и 6−5 русских. Этнических литовцев — свыше 75% от всего населения.