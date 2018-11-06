ЮНЕСКО опубликовала доклад о безопасности журналистов в Афганистане

Кабул, , 17:00 — REGNUM Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) опубликовала доклад, посвященный обеспечению безопасности журналистов.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в рамках доклада рассматривается период с первого января 2016 года по 31 декабря 2017 года.

За указанный период наибольшее число убийств журналистов зафиксировано в Мексике и Афганистане. Так, в 2017 году в Мексике было убито 13 журналистов, а в Афганистане — 11, в 2016 году в обеих странах было убито по 13 журналистов.

В докладе говорится, что почти половина убитых журналистов (45%) является сотрудниками различных телевизионных каналов. Наибольшее число убитых журналистов в этой категории за весь период, рассмотренный в докладе, приходится на Афганистан (19 человек)

В докладе были отмечены усилия правительства Афганистана изменить ситуацию. В частности, было сказано о формировании специального комитета, включающего представителей от сил безопасности и Национальной ассоциации журналистов и работающего под контролем Министерства информации.