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ЮНЕСКО опубликовала доклад о безопасности журналистов в Афганистане

Общество

Согласно данным доклада, Афганистан и Мексика занимают первые две строчки по количеству убитых журналистов за 2016 и 2017 года

Кабул, 6 ноября 2018, 17:00 — REGNUM  Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) опубликовала доклад, посвященный обеспечению безопасности журналистов.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в рамках доклада рассматривается период с первого января 2016 года по 31 декабря 2017 года.

За указанный период наибольшее число убийств журналистов зафиксировано в Мексике и Афганистане. Так, в 2017 году в Мексике было убито 13 журналистов, а в Афганистане — 11, в 2016 году в обеих странах было убито по 13 журналистов.

В докладе говорится, что почти половина убитых журналистов (45%) является сотрудниками различных телевизионных каналов. Наибольшее число убитых журналистов в этой категории за весь период, рассмотренный в докладе, приходится на Афганистан (19 человек)

В докладе были отмечены усилия правительства Афганистана изменить ситуацию. В частности, было сказано о формировании специального комитета, включающего представителей от сил безопасности и Национальной ассоциации журналистов и работающего под контролем Министерства информации.

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Зарубежная хроника
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