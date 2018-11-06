Студент из Индии решил достучаться до ФБР путем угроз

Нью-Дели, , 16:10 — REGNUM 18-летний студент из Индии лишился своих инвестиций в биткоин из-за мошенника и подал жалобу в ФБР, так как не верил в местную полицию. Не получив ответа от правоохранителей, он принялся угрожать взрывом в аэропорту Майами, сообщает Hindustan Times.

Студент завёл почтовый ящик на фейковое имя и, используя IP-телефонию, начал звонить в ФБР, заявляя, что взорвёт аэропорт в Майами. В период со 2 по 31 октября молодой человек совершил более 50 звонков. Кроме того, он звонил напрямую в аэропорт Майами и угрожал им взрывом.

ФБР начало расследование в отношении потенциального террориста и выяснило, что он проживает в Индии. Студенту предъявили обвинение в совершении угроз. Между тем, местная полиция сообщила, что ФБР уже занималось расследованием дела студента, когда тот начал звонить с угрозами.

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