Видео: собака из США не может войти в дом из-за несуществующей двери

Вашингтон, , 15:24 — REGNUM В сети набирает популярность видео, на котором пес из США не может зайти в дом, поскольку думает, что перед ним закрытая стеклянная дверь. С момента 4 ноября 2018 года публикации ролик набрал же более 7,86 млн просмотров.

https://twitter.com/jensenmares/status/1058896562254823424

Видео в сеть выложила пользователь по имени Дженсен Кенделл, она пояснила, что подобное происходят с её собакой постоянно. Она не решается войти в комнату даже после того, как её нос оказывается в доме. Семья Кенделл решает проблему просто: они делают вид, что открывают дверь, при этом издавая соответствующий звук.

Читайте также: Житель Кирова оригинально проучил граждан, мусоривших в парке

Ранее ИА REGNUM сообщило: пользователи соцсетей стали высмеивать слова Дмитрия Рогозина о том, что Россия отправит на Луну роботов-аватаров, которые будут её исследовать. Они также стали публиковать различные изображения и демотиваторы (изображения, сопровождающиеся надписями, несущими определенный смысл).

Читайте ранее в этом сюжете: «Новая фанастическая комедия»: соцсети о заявлении Рогозина