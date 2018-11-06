Выставка оборонной промышленности в Индонезии пройдет 7-10 ноября

Джакарта, , 15:28 — REGNUM Международная выставка оборонной промышленности министерства обороны Индонезии Indo Defence Expo & Forum пройдет в Джакарте с 7 по 10 ноября 2018 года, сообщает Antaranews.

По данным издания, в ходе этой выставки впервые будет организован бизнес-форум, посвященный развитию национальной оборонной промышленности Индонезии.

Основной темой форума Indo Defense Expo 2018 станет создание глобального партнерства в области обороны для обеспечения общего будущего.

Индонезия ориентирована на многие африканские страны, которые рассматриваются в качестве потенциального рынка в настоящем и будущем.

«Конечно, мы открыты для сотрудничества с другими странами», — заявил представитель министерства обороны Индонезии Бондан Софьян.

На мероприятие зарегистрировано 867 участников из 59 стран. Среди них Малайзия, Австралия, Греция, Япония, Белоруссия, Саудовская Аравия, Словакия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

68 стран направили официальные делегации, включая США, Россию, Китай, Швецию, ЮАР, Южную Корею, Индию, Хорватию и Сингапур.

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