Из-за нарушения техники безопасности в Дагестане погибли рабочие

Махачкала, , 15:16 — REGNUM По факту гибели троих рабочих в дагестанском Дербенте 23 октября 2018 года возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности при строительных работах, сообщили ИА REGNUM 6 ноября в пресс-службе Следственного комитета республики.

Рабочие поднимались на платформе, предназначенной для поднятия грузов. При достижении максимальной высоты движущейся платформы произошел обрыв металлического троса. В результате она вместе с рабочими рухнула на землю с высоты 13 этажа. От полученных повреждений мужчины скончались на месте.

В настоящее время устанавливаются виновные должностные лица для дальнейшего привлечения их к уголовной ответственности.

Читайте также: В Дагестане на стройке погибли рабочие из Азербайджана

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Табасаранском районе Дагестана погибли двое рабочих при проведении водопровода. Мужчины попали под обвал грунта и оказались засыпанными землёй.

Читайте также: В Дагестане найдены тела обоих рабочих, попавших под обвал грунта