Кто и как должен очистить Россию от мусора?

Москва, , 15:22 — REGNUM Государству следует подключиться к решению мусорных проблем регионов, но при этом проявить волю для ликвидации коррупции и казнокрадства, заявил 6 ноября корреспонденту ИА REGNUM председатель комиссии по устойчивому развитию и экологической безопасности Московского региона подмосковного отделения Русского географического общества Антон Хлынов.

Он прокомментировал мусорный скандал в Курганской области, где врио губернатора Вадим Шумков предупредил о возможном росте тарифов на мусор более чем в шесть раз и попросил помощи из федерального бюджета.

Читайте также: Мусорная реформа в Зауралье: как рыбку съесть и косточкой не подавиться

«Я думаю, что проблемы с накопленными отходами, которые в нашей стране существуют, справедливо решить, или начать, по крайне мере, решать, за бюджетный счет. Федеральный, или тот [региональный], который позволяет это решить», — сказал Хлынов.

В качестве примера он назвал Москву и Московскую область, где и на региональном уровне имеются бюджетные возможности.

«Если в Курганской области долгое время не решалась проблема с отходами, есть проблема с полигонами, справедливо, чтобы за счет федеральных субсидий эти проблемы были решены», — отметил Антон Хлынов.

Другой вопрос — насколько эффективным будет расходование бюджетных средств.

«Мы понимаем, что государство должно заботиться, в том числе об экологической безопасности, чтобы основные отрасли поддерживались, но мы понимаем, что коммерческая компания в лишних тратах никогда не будет заинтересована, все потратит сугубо рационально. А если есть соблазн украсть часть средств — появляются риски», — подчеркнул председатель комиссии.

Суть проблем в отрасли, по его мнению, сводится к либеральной парадигме развития нашей экономики. Когда с принятием закона об обращении отходов государство отказалось от решения мусорных проблем, через «коррупционную составляющую участвовало в этом режиме, плохо контролировало саму отрасль и допустило накопление ряда проблем».

«Не может рынок быть сам по себе, как лес растет. Лес — это очень высокоорганизованное сообщество. То, что рынок сам по себе решит проблемы — махровая либеральная парадигма. Все на самом деле гораздо сложнее, — уверен общественник. — Просто контроль государства должен быть свободен от коррупции, должен быть реальным контролем, наряду с общественным. Тогда все будет более-менее работать, в том числе рыночные механизмы будут работать на благо всех. А не каких-то отдельных лиц, которые сумели договориться с тем же государством, чтобы у них были какие-то преференции, чтобы оно постоянно закрывало глаза на нарушения, и сверхприбыли были выведены за границу вложены в недвижимость или еще какие-то активы».

Эксперт считает правильным, чтобы государство «подтолкнуло решение этих вопросов», в том числе и за счет бюджета:

«При этом мы не должны наступить на те же грабли. Не наступить на них можно в том случае, если будет проявлена политическая воля на решение проблемы коррупции и казнокрадства. Либо консолидировать частные активы на решение проблем, но при этом для бизнеса нужны будут гарантии. А от кого эти гарантии могут быть? Только от того же государства».

Напомним, по словам сопредседателя Союза экологических организаций Москвы, главного редактора экологического бюллетеня «Дом природы» Андрея Фролова, регионы РФ оказались в непростом положении, когда в 2008 году вопрос обращения с отходами был снят с федерального уровня:

«Главная проблема в том, что должен быть пересмотрен федеральный закон об обращении с отходами и отменен подход, что все это на местном уровне и пусть люди сами разбираются».

Читайте ранее в этом сюжете: Кургану подсказали, как решить «мусорную проблему» без шантажа Москвы