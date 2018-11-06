ОНФ запускает акцию «Профстажировки» — «Неделя в профессии»

Москва, , 14:56 — REGNUM Более 10 тысяч школьников из всех регионов России станут участниками акции «Неделя в профессии» — проекта Общероссийского народного фронта «Профстажировки». Акция реализуется при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».

«Сегодня мы запускаем всероссийскую акцию «Неделя в профессии». Нам поступило более 10 тысяч заявок от российских школьников. К акции подключились совершенно разные предприятия: от крупнейших производителей современного и стратегически важного оборудования до компаний малого бизнеса», — рассказал журналистам координатор проекта ОНФ «Профстажировки», член Общественной палаты РФ Илья Семин.

Он напомнил, что всего проект проведет более 400 экскурсий на почти 300 предприятиях России. В их числе: авиационные заводы, судоремонтные, приборостроительные, автомобильные и машиностроительные предприятия, металлургические комбинаты, кондитерские предприятия, рыболовецкие компании, морские порты, инновационные фармацевтические компании, а также социальные объекты.

«Тем самым мы хотим показать школьникам всю широту профессий, чтобы уже сейчас, на этапе выбора будущего пути, ребята увидели, как работает производство, и в дальнейшем делали осознанный выбор профессии», — отметил Илья Семин.