Вторник, 6 Ноября 2018 года
15:37:02 МСК

ОНФ запускает акцию «Профстажировки» — «Неделя в профессии»

Общество

Акция реализуется при поддержке АНО «Россия – страна возможностей»

Москва, 6 ноября 2018, 14:56 — REGNUM  Более 10 тысяч школьников из всех регионов России станут участниками акции «Неделя в профессии» — проекта Общероссийского народного фронта «Профстажировки». Акция реализуется при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».

«Сегодня мы запускаем всероссийскую акцию «Неделя в профессии». Нам поступило более 10 тысяч заявок от российских школьников. К акции подключились совершенно разные предприятия: от крупнейших производителей современного и стратегически важного оборудования до компаний малого бизнеса», — рассказал журналистам координатор проекта ОНФ «Профстажировки», член Общественной палаты РФ Илья Семин.

Он напомнил, что всего проект проведет более 400 экскурсий на почти 300 предприятиях России. В их числе: авиационные заводы, судоремонтные, приборостроительные, автомобильные и машиностроительные предприятия, металлургические комбинаты, кондитерские предприятия, рыболовецкие компании, морские порты, инновационные фармацевтические компании, а также социальные объекты.

«Тем самым мы хотим показать школьникам всю широту профессий, чтобы уже сейчас, на этапе выбора будущего пути, ребята увидели, как работает производство, и в дальнейшем делали осознанный выбор профессии», — отметил Илья Семин.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Общероссийский народный фронт
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить