Житель Кирова оригинально проучил граждан, мусоривших в парке

Москва, , 14:54 — REGNUM На форуме «Пикабу» большую популярность получила история о том, как пользователь Shef43 проучил людей, мусоривших в парке Кирова. Мужчина нашел там брошенный пакет с мусором, в котором находилась квитанция.

На этой квитанции, напечатанной службой доставки еды, Shef43 обнаружил адрес несознательных граждан и решил нанести им визит вместе с мусорным пакетом, оказалось, что они жили совсем рядом с парком, всего в 150 метрах. Изначально он планировал оставить пакет под дверью, но когда жильцы дома сделали ему замечание, мужчина решил передать пакет с мусором прямо в руки его владельцам.

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Напомним, ранее на «Пикабу» появилась публикация, в которой авторы перечислили штрафы за несолблюдение сортировки мусора в различных странах. В частности, в Германии подобные действия считаются нарушением общественного порядка, за которые гражданин может быть оштрафован на сумму от €10 до €50.

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