Коллапс в Тернополе: владельцам маршруток запретили поднимать тарифы

Тернополь, Украина, , 14:56 — REGNUM Водители маршрутных такси Тернополя не вышли на работу в связи с решением мэрии города об отмене повышения цен на проезд, сообщило 6 ноября местное издание «Доба».

По информации журналистов, люди утром добирались на работу пешком. Коммунальный транспорт переполнен. Положение попытались облегчить члены «Автомайдана», которые призвали водителей подвозить людей, но без видимого успеха.

Напомним, 5 ноября мэрия Тернополя аннулировала решение исполкома от 30 октября о повышении цены на проезд до 9 гривен (около 21 рубля).

По мнению экспертов, проезд на Украине будет дорожать в соответствии со стоимостью бензина.

Читайте также: В Киеве вновь подорожает проезд