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Макрон: останки писателя Женевуа будут перенесены в Парижский пантеон

Общество

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил сборник военных рассказов писателя «Ceux de 14» 1949 года

Макрон: останки писателя Женевуа будут перенесены в Парижский пантеон
Памятная табличка в честь Мориса Женевуа

Париж, 6 ноября 2018, 14:54 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о переносе останков писателя Мориса Женевуа (1890−1980) в Парижский пантеон, усыпальницу выдающихся людей Франции, сообщает Le Figaro.

Издание подчеркивает, что глава государства хочет отдать дань уважения Морису Женевуа, одному из любимых своих писателей.

Особенно президент отметил сборник военных рассказов писателя «Ceux de 14» 1949 года. Основываясь на своем фронтовом опыте, Морис Женевуа опубликовал пять книг, которые являются подлинным и точным свидетельством Первой мировой войны.

Эммануэль Макрон также пожелал, чтобы «11 ноября пантеон был открыт для всех желающих».

Напомним, после французской революции Парижский пантеон был призван почтить память великих личностей, которые вошли в историю.

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